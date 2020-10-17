توفي شخص يبلغ من العمر 47 سنة إثر سقوطه من الطابق الثاني لبناية عائلية تقع ببلدية أهل القصر التي تبعد بـ 25 كلم شرق مقر ولاية البويرة، حسبما علم، اليوم، من خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة.

وأوضحت ذات الخلية ، أن وحدة الإسعافات الثانوية أهل القصر بشرق مقر ولاية البوبرة ، تدخلت مساء يوم الجمعة من أجل حادث سقوط من الطابق الثاني لرجل يبلغ من العمر 47 سنة، الضحية تعرض لإصابات عديدة نقل من طرف أفراد الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة.