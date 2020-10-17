حل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد ، اليوم، بولاية البويرة لزيارة ما لا يقل عن 9 بلديات تعتبر نقطة من نقاط الظل بإقليم ولاية البويرة ، أين سيقف على المشاريع الجارية لفائدة سكان هذه المناطق، والاستماع لانشغالات المواطنين والمسؤولين المحليين.

وأكّد المكلف بمهمّة لدى رئيس الجمهورية، عقب تلقيه عرضا حول وضعية سير المشاريع الموجهة لفائدة المحرومين بهذه المناطق، أنّ هناك الملايين من المواطنين الذين ظلوا مهمشين ومحرومين ويعانون بآلاف المشاتي والقرى والتجمعات السكنية النائية، ما يستوجب العمل على التقليل من معاناتهم و تذليل الصعاب.

وأفاد بأن رئيس الجمهورية خص هؤلاء السكان ببرنامج خاص يستهدف فك العزلة والربط بشبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي والماء الشروب والتهيئة والمساعدات الريفية، وأنّ هذا البرنامج سيستمر لسنتين أُخرييْن، داعيا في هذا الشأن المنتخبين والإداريين والولاّة إلى تشخيص الوضعيات داخل المناطق التي تتطلب عمليات تكفّل.