عبر الدولي الجزائري السعيد بن رحمة عن سعادته الكبيرة بالتحاقه بنادي وست هام الناشط ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من فريق برنتفورد.

ونشر الموقع الرسمي للهامرز أول حوار لبن رحمة والذي قال فيه:" أنا جد سعيد كوني جزء من هذا الفريق التاريخي ، اللعب بجانب أفضل اللاعبين في العالم أمر رائع،" مضيفا: "تحدثت مع مناجيري الخاص وأعلم ما ينتظره مني، سأرد على الميدان لأنه منحي ثقة كبيرة."

بن رحمة أكد أنه يعلم جيدا أن الفرق كبير بين "الشمبيونشيب" و "البريميرليغ" فالتحاقه بالدوري الإنجليزي سمح له بتطوير نفسه واثبات قدراته. صاحب الخامسة والعشرين سنة تحدث عن زملائه في المنتخب الوطني والذين خاضوا تجربة بالدوري الإنجليزي:" هناك من يشرف الجزائر في كل مرة كرياض محرز أتمنى أن أسير على نهجه وأمثل بلدي أحسن تمثيل، نحن نحبها وفخور كوني جزائري ."

وأردف: "كذلك سفيان فغولي إنه لاعب من طينة الكبار ومر عبر نادي وست هام، تحدثت معه وأعطاني نصائح قيمة وحدثني كثيرا عن الفريق، لقد ساهم في خياري وأنا سعيد بذلك وأطمح لما فعله هنا ."

وأبدى بن رحمة تعلقه وحبه الكبير للجزائر ولم يتوان في ذكرها في كل مرة موضحا: "ولدت في الجزائر ولعبت كرة القدم بالشوارع بالنسبة لي هي متعة، كنت ألعب من أجلها، وليس من أجل الأشخاص..في الأخير أنا سعيد بالتحاقي بالدوري الأكثر متابعة في العالم."