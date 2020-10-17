أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية (الليبية) عن استئناف الرحلات التجارية بين مطاري "بنينا" بمدينة بنغازي الليبية و"معيتيقة" بالعاصمة طرابلس، يوم الجمعة المقبل، بعد توقف دام أكثر من عام.

وقال مدير الحوكمة بالخطوط الجوية الإفريقية (حكومية)، ميلاد الهجرسي، أمس الجمعة، لقناة "ليبيا بانوراما" إن "أول رحلة تجارية بين مطاري بنينا ومعيتيقة ستكون في 23 من أكتوبر الجاري".

وأضاف: "فنيو مصلحة المطارات الذين رافقوا الوفد الذي زار مطار بنينا، استكملوا صيانة معدات التفتيش بالمطار لتجهيزه للعمل". وفي وقت سابق، استقبل مطار بنينا الدولي أول طائرة قادمة من طرابلس، بعد توقف دام أكثر من عام في ليبيا، وفق وسائل إعلام محلية. ويقع مطار بنينا الدولي، شرقي مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، وجرى إغلاقه في أفريل 2019.