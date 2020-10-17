أكد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني أن الشعب الجزائري سيسطر ملحمة عظيمة خلال استفتاء الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.

وقال الفريق شنڨريحة خلال زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، اليوم السبت، أن هذه الملحمة ستكون لبنة للشعب الجزائري لإعلاء شأنه بين الأمم من خلال مشاركته القوية في الاستفتاء الدستوري الحاسم.

وأضاف إن شباب الجزائر سيكون على موعد مع القدر ليصنع تاريخ بلاده بنفسه ويرسم معالم الجزائر الجديدة.

وتابع "شباب الجزائر إلى جانب إخوانه في الجيش الوطني يقفون سدا منيعا في وجه المتآمرين الذين لن يفلحوا أبدا في تدنيس بلاد الشهداء".

