شدد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم السبت ببومرداس، على ضرورة إعادة إطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة بالولاية في ظرف أقصاه أسبوع. وألح الوزير، الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد للولاية، على ضرورة إعادة بعث كل البرامج السكنية المتأخرة من مختلف الصيغ، مشيرا إلى أنه أعطى مهلة أسبوع للمسؤولين على قطاع السكن بالولاية من أجل تسوية العراقيل وإعادة إطلاق هذه المشاريع.

وفيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، طالب الوزير مسؤولي قطاع السكن بالولاية "بإعانة المرقين والمكتتبين والإدارة لإيجاد الحلول المناسبة التي ترضي المكتتبين".