قال مدرب شباب قسنطينة، عبد القادرعمراني، عقب اللقاء الودي الذي فاز به أشباله على وداد تلمسان بهدفين دون رد أنه أصبح من الصعب على الفرق برمجة مباريات ودية تحضيرية بسبب الظروف التي نمر بها.

وأكد المدرب السابق لشباب بلوزداد، في تصريح للموقع الرسمي للنادي على فايسبوك أن "أهم شيء هو إيجاد منافس خصوصا مع الأوضاع التي نعيشها، هناك فرق شرعت في التحضير منذ فترة طويلة عكس البعض الآخر"، مضيفا "أشكر فريق وداد تلمسان على قبوله خوض مباراة ودية معنا، أن الفرصة كانت مناسبة لي لأخذ حوصلة عن مستوى اللاعبين وتقييم مردودهم، الأمر المهم عدم وجود إصابات، على العموم هناك تحسن وتركيز من قبل اللاعبين الذين يحاولون تطبيق العمل المنجز خلال التدريبات ".

وأوضح عمراني:" ينقص القليل من الانسجام وهذا أمر عادي مع توافد عناصر جديدة، ما يريحني أن هناك فرديات بإمكانها أن تكون أفضل مستقبلا".