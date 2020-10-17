أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مادة حرية المعتقد الموجودة في مشروع الدستور لم تتغير منذ بيان أول نوفمبر والحديث عنها يعد متاجرة من بعض الإيديولوجيات والتيارات.

أشار بعجي أبو الفضل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تجمع شعبي اليوم السبت ،هو تجمعه 11 في جولته الوطنية بدار الثقافة التخي عبدالله بن كريو بالأغواط بعد استعادة حزبه العافية باعتباره قوة سياسية رائدة وأساس التيار الوطني بعدما قاد البلاد من التحرير إلى البناء والتنمية، مؤكدا إعداده خارطة طريق تعتمد على أربعة محاور أهمها التكوين السياسي والحالة النظامية التي أفرزت عدة رؤوس في محافظات وقسمات مما يستدعي حسبه تنشيط لجنة الرقابة لتصحيح الأوضاع لأن الظلم لن يكون بفتح المجال للشباب والإطارات.

وأوضح بعجي أن الدستور بوابة لكل الإصلاحات مستغربا الحديث عن حرية المعتقد التي لم تتغير منذ بيان أول نوفمبر في جميع الدساتير بدءا من دستور 63 و76 و89 و96 و2008 و2016.

وهو حسبه مناورات وتلاعبات يجب تجاوزها خصوصا وأن مشروع الدستور يضمن توازن السلطات لدعم واستقرار البلاد وتنمية الوطن. وأضاف الأمين العام أن أحداث 17 أكتوبر شاهدة على جرائم المستعمر وبشاعته والذي يبقى يتربص بالجزائر وأبنائها إلى اليوم .