أكدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز المدية أن ظاهرة الاعتداء على الكوابل الكهربائية لازالت تؤرق الشركة رغم كل الاستثمارات التي تقوم بها مديرية التوزيع بهدف السهر على أمن وراحة المواطنين وضمان جودة واستمرارية خدمة التزويد بالطاقتين الكهربائية والغازية.

وأضافت المديرية في بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه أن المؤسسة سجلت السنة الفارطة ما يعادل 31 اعتداء على الشبكة الكهربائية و 29 اعتداء السنة الجارية، أما الاعتداءات المسجلة على شبكة الغاز فقد بلغت 54 خلال هذه السنة مقابل 58 السنة الفارطة ما يمثل نسبة مرتفعة تؤثر على السير الحسن لشركة التوزيع .

وأرجعت السبب الرئيسي لهذه الاعتداءات إلى أشغال الحفر العشوائي التي تقوم بها بعض المقاولات أو المؤسسات العمومية دون اللجوء إلى مصالح التقنية للمؤسسة التي تعتبر المسؤول الأول على هذه الشبكات حيث تحتل عاصمة الولاية المدية الصدارة في مثل هذه الاعتداءات ... ومن أجل التقليص من هذه الظاهرة تواصل مديرية التوزيع المدية تكثيف جهودها التحسيسية والتوعوية في إطار سياسة الإعلام الجواري الرّامية لمحاربة هذه الظاهرة وكذا تعزيز سبل الوقاية من مخاطر سوء استعمال الكهرباء والغاز.