أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليامز التي تركت مؤخرا منصب القائم برئيس مجلس الوزراء اليوم السبت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صوفي ويليامزقد أعلنت، أمس الجمعة، عن حجر نفسها صحيا، وإلغاء مشاركتها في اجتماع الحكومة في بروكسل، لمناقشة تطورات ارتفاع معدلات تفشي الوباء في البلاد، وذلك بعد اشتباهها بظهور أعراض فيروس كورونا، مؤكدة سلبية تحاليل كوفيد-19 لفريق عملها.

وأوضحت ويليامز أن طبيبها الخاص نصحها بتوخي الحذر، وبعزل نفسها، وإجراء اختبار للفيروس"، ونوهت: "لا توجد حالات إيجابية بالوباء في فريق عملي أو مع زملائي، أنا وهم دائما نتبع الإجراءات".