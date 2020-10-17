خاض الدولي الجزائري زكرياء نعيجي أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد الإفريقي التونسي تحت إشراف المدرب لسعد الدريدي وذلك تحضيرا للموسم القادم. نعيجي الذي انتهت فترة إعارته لفريق جيل فيسانتي البرتغالي، أمضى على عقد إعارة لموسم واحد مع الإفريقي مع إمكانية شراء عقده.

وأكد موقع "فوت 24 التونسي" أن فريق باب الجديد يسعى إلى تقديم موسم جيد بمناسبة مئوية الفريق، حيث تنتظر الجماهير من اللاعبين الجدد تقديم كل ما لديهم من أجل العودة إلى سكة التتويجات والاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيسه بأحسن طريقة.