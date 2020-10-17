انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، التضييق ومنع الترخيص لتجمعات الحزب الرافضة لمشروع تعديل الدستور المقرر الاستفتاء عليه في الفاتح نوفمبر المقبل.

وعبر مقري خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني لهياكل الحركة، اليوم السبت، عن امتعاضه من عدم حصول "حمس" على الترخيص من السلطات المحلية لتجمعين شعبيين حول مشروع تعديل الدستور في ولايتي سطيف ووهران.

وجدد مقري دعوته للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء، واصفا الدستور بـ"غير التوافقي" ولن يحل المشاكل الأساسية التي تعرفها البلاد، مضيفا أن الحركة تمنت لو تم تأجيله إلى إشعار آخر.

واعتبر مقري أن مرور هذه النسخة من الدستور سيخلق أزمة كبيرة ما سيقطع سبل التصحيح، محذرا من العبث بإرادة الجزائريين.