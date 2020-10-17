يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

و يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع ،حسب البيان، بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والبرامج المتعلقة بمختلف الشعب الفلاحية ذات الأولوية في المناطق الصحراوية والعقار الصناعي وآفاق بعث وتطوير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب عروض حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وتحسين تدفق الانترنت.