تم تسجيل 205 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد وتحري الفيروس، الدكتور جمال فورار.

و اضاف المصدر أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة بلغ 54.203 حالة.

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 1846.

و أضاف المصدر أن 115 مريضا تماثل للشفاء من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التشافي من كورونا إلى 37971 حالة.

وختم الدكتور فورار أن 17 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و24 ولاية لم تسجل اية حالة في حين 7 ولايات سجلت بها اكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية .