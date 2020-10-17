205 إصابة جديدة بكورونا

أخبار الوطن
17 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 205 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد وتحري الفيروس، الدكتور جمال فورار.

و اضاف المصدر أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة بلغ  54.203 حالة.

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 1846.

و أضاف المصدر أن 115 مريضا تماثل للشفاء من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التشافي من كورونا إلى 37971  حالة.

وختم الدكتور فورار أن 17 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و24 ولاية لم تسجل اية حالة في حين 7 ولايات سجلت بها اكثر من 10 حالات خلال ال24 ساعة الماضية .

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