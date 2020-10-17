كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 205 إصابة و 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي :
الجزائر : 6.258 (21)
البليدة : 4.339 (06)
وهران : 4.135 (14)
سطيف : 3.340 (32)
باتنة : 2.082 (06)
بجاية : 2.020 (08)
قسنطينة : 1.733 (10)
عنابة : 1.527 (00)
تيبازة : 1.488 (11)
تيزي وزو : 1.423 (11)
تلمسان : 1.387 (07)
المسيلة : 1.368 (00)
البويرة : 1.352 (01)
جيجل : 1.335 (27)
بسكرة : 1.334 (00)
ورقلة : 1.315 (00)
الجلفة : 1.208 (00)
بومرداس : 1.155 (06)
الوادي : 1.115 (00)
تبسة : 1.031 (08)
تيارت : 956 (04)
المدية : 822 (00)
مستغانم : 780 (02)
عين الدفلى : 777 (00)
أم البواقي : 753 (02)
عين تموشنت : 703 (04)
الأغواط : 699 (00)
سكيكدة : 696 (00)
أدرار : 659 (00)
خنشلة : 613 (00)
قالمة : 550 (03)
سوق أهراس : 470 (07)
ميلة : 458 (06)
غرداية : 440 (00)
تيسمسيلت : 435 (00)
سيدي بلعباس : 423 (00)
برج بوعريريج : 422 (00)
بشار : 348 (00)
الطارف : 341 (05)
مـعـسـكـر : 336 (01)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 240 (00)
البيض : 232 (00)
غليزان : 223 (03)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 139 (00)
سعيدة : 72 (00)