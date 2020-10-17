كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
17 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 205 إصابة و 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة  في الجزائر.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي :

 

الجزائر : 6.258      (21)

البليدة : 4.339        (06)

وهران : 4.135      (14)

سطيف : 3.340      (32)

باتنة : 2.082        (06)

بجاية : 2.020        (08)

قسنطينة : 1.733      (10)

عنابة : 1.527        (00)

تيبازة : 1.488            (11)

تيزي وزو : 1.423       (11)

تلمسان : 1.387         (07)

المسيلة : 1.368         (00)

البويرة : 1.352         (01)

جيجل : 1.335         (27)

بسكرة : 1.334         (00)

ورقلة : 1.315         (00)

الجلفة : 1.208         (00)

بومرداس : 1.155     (06)

الوادي : 1.115        (00)

تبسة : 1.031          (08)

تيارت : 956            (04)

المدية : 822            (00)

مستغانم : 780          (02)

عين الدفلى : 777     (00)

أم البواقي : 753      (02)

عين تموشنت : 703     (04)

الأغواط : 699         (00)

 سكيكدة : 696         (00)

أدرار : 659          (00)

خنشلة : 613         (00)

قالمة : 550         (03)

سوق أهراس : 470      (07)

ميلة : 458     (06)

غرداية : 440      (00)

تيسمسيلت : 435    (00) 

سيدي بلعباس : 423     (00)

برج بوعريريج : 422     (00)

بشار : 348     (00)

الطارف : 341     (05)

مـعـسـكـر : 336     (01)

نعامة : 264     (00)

الشلف : 240    (00)

البيض : 232    (00)

غليزان : 223      (03)

تندوف : 205     (00)

تمنراست : 202     (00)

إليزي : 139     (00)

سعيدة : 72     (00)

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كورونا

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