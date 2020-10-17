تم تسجيل 205 إصابة و 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات على النحو التالي :

الجزائر : 6.258 (21)

البليدة : 4.339 (06)

وهران : 4.135 (14)

سطيف : 3.340 (32)

باتنة : 2.082 (06)

بجاية : 2.020 (08)

قسنطينة : 1.733 (10)

عنابة : 1.527 (00)

تيبازة : 1.488 (11)

تيزي وزو : 1.423 (11)

تلمسان : 1.387 (07)

المسيلة : 1.368 (00)

البويرة : 1.352 (01)

جيجل : 1.335 (27)

بسكرة : 1.334 (00)

ورقلة : 1.315 (00)

الجلفة : 1.208 (00)

بومرداس : 1.155 (06)

الوادي : 1.115 (00)

تبسة : 1.031 (08)

تيارت : 956 (04)

المدية : 822 (00)

مستغانم : 780 (02)

عين الدفلى : 777 (00)

أم البواقي : 753 (02)

عين تموشنت : 703 (04)

الأغواط : 699 (00)

سكيكدة : 696 (00)

أدرار : 659 (00)

خنشلة : 613 (00)

قالمة : 550 (03)

سوق أهراس : 470 (07)

ميلة : 458 (06)

غرداية : 440 (00)

تيسمسيلت : 435 (00)

سيدي بلعباس : 423 (00)

برج بوعريريج : 422 (00)

بشار : 348 (00)

الطارف : 341 (05)

مـعـسـكـر : 336 (01)

نعامة : 264 (00)

الشلف : 240 (00)

البيض : 232 (00)

غليزان : 223 (03)

تندوف : 205 (00)

تمنراست : 202 (00)

إليزي : 139 (00)

سعيدة : 72 (00)