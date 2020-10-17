اصيب مساء اليوم، سبعة اشخاص ثلاث منهم في حالة خطرة، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 5 في جزئه الرابط بين بلديتي بشلول و العجيبة ل30 كلم شرق مقر ولاية البويرة، نجموا عن اصطدام لثلاث سيارات سياحية.

وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية"على الساعة 16و45د من مساء اليوم تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية العجيبة وبشلول والانضمام من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 5المكان بالقرب من محطة الخدمات نفطال الحادث يتمثل في اصطدام بين 3 سيارات خلف 7 مصابين منهم 3 في حالة حرجة قدمت لهم الاسعافات الاولية و نقلو من طرف الحماية المدنية إلى العيادات القريبة.