تحصل مخبر خاص للتحاليل بوهران على اعتماد من معهد باستور يسمح له بإجراء تحاليل "بي سي أر" (تفاعل البوليميراز المتسلسل) الخاصة بكوفيد-19، حسبما علم اليوم السبت لدى المدير الولائي للصحة والسكان.

وأوضح عبد الناصر بودعة لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر مديريته ان معهد باستور سلم مؤخرا اعتماد لمخبر تحاليل تابع للقطاع الخاص يؤهله لإجراء تحاليل "بي سي أر" لكوفيد-19 ، لافتا الى انه يوجد ثلاثة ملفات طور "الدراسة".

ويخضع منح الاعتماد لمعايير صارمة التي يجب ان يوافق عليها معهد باستور تتعلق بالمحلات التي يوجد بها المخبر وجهاز إجراء تحليل "بي سي أر" والمستخدمين, حسب نفس المسؤول الذي اشار الى انه ليس كل المخابر تتوفر على هذه المعايير.

وذكر بالمناسبة بأنها "مسؤولية كبيرة التي قد تكون جنائية"، محذرا كل مؤسسة صحية تقوم بتحاليل "بي سي ار" بدون تحصلها على اعتماد.

ومن جهة اخرى افاد السيد بودعة ان وحدة رابعة لإجراء تحاليل "بي سي ار" تابعة للقطاع العمومي, التي تضاف لوحدات المؤسسة الاستشفائية الجامعية والمركز الاستشفائي لوهران، ستكون قريبا عملية مما يسمح بالتكفل بعدد اكبر من المرضى في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة.

كما اشار نفس المسؤول إلى ان عدد الأسرة بمستشفى حي" نجمة" المخصصة للتكفل بالمصابين بكورونا سيتم رفعها من 120 سرير الى 224 سرير علاوة على تعزيز المستشفى بفضاء للإنعاش، لافتا الى انه سيتم استلام 10 أجهزة تنفس اصطناعية لتشغيلها بذات المستشفى.

كما اوضح بأنه سيتم فتح ,على المدى المتوسط، مصلحة ثانية للأمراض المعدية تضاف للوحيدة الموجودة بالمركز الاستشفائي الجامعي.

وابرز مدير الصحة والسكان ان تشكيل مخزون لوسائل حماية الفرق الطبية والعتاد للتكفل بالمصابين ومنها أجهزة التنفس الاصطناعي تمثل أولوية في الوقت الراهن.