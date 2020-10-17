كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت بولاية الجلفة،عن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتخصيص حصة سكنية اجتماعية إضافية لهذه الولاية تقدر بـ 300 وحدة.



وفي ختام زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول عبد العزيز جراد لولاية الجلفة،كشف في لقائه بممثلي المجتمع المدني عن قرارات مهمة لرئيس الجمهورية بعث بها لسكان ولاية الجلفة منها تخصيص حصة سكنية إضافية تقدر بـ 300 وحدة ذات طابع إجتماعي إيجاري، ومنح هذه الولاية 700 إعانة في إطار تعزيز البناء الريفي.



وكما ذكر الوزير الأول بأن ولاية الجلفة حظيت بغلاف مالي بقيمة 400 مليون دج للتكفل بجملة الإنشغالات التي تعنى بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من توفير للكهرباء وطرقات و مشاريع ذات صلة بالمدارس.