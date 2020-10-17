توصلت إدارتي أهلي البرج ومولودية الجزائر،هذا المساء، إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال الدولي السوداني المهاجم محمد عبد الرحمان "الغربال" من الفريق الأول إلى الثاني، على سبيل الإعارة لمدّة عام ونصف بقيمة مليار و300 مليون سنتيم مع استفادة "الكابا" من هذه الصفقة بخدمات مهاجم "العميد" بدر الدين دحلال (20 عاما) على سبيل الإعارة لـ 18 شهرا دون مقابل مالي، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للشركة الرياضية لأهلي البرج، مؤكّدا في تصريح لـ"الخبر"، قائلا" سيتمّ ترسيم التحاق الغربال بالمولودية بعد غد الاثنين عقب الاتفاق النهائي الذي حصل بيني وبين عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر حول بنود انتقال اللاعب".



وبرّر بوزناد، قرار تسريح لاعبه "الغربال" إلى الضائقة المالية التي يتخبّط فيها فريقه يقابلها مطالبة الدولي السوداني بأجوره العالقة التي وصلت 6 أشهر كاملة وهو الذي يتقاضى،حسبه،راتبا شهريا قدره 200 مليون سنتيم،مبرزا في الوقت نفسه،قرار لجنة المنازعات القاضي بدفع مبلغ مليار و300 مليون سنتيم قبل تاريخ 27 أكتوبر الجاري التي تمثّل ديون 3 لاعبين سابقين للبرج وهم بوحكاك ومليكشي وغربي مقابل رفع عقوبة حرمان الأهلي من الاستقدامات، ناهيك عن ضرورة تسوية مستحقات الحارس السابق للبرج حسان طوّال المقدّرة بقيمة 960 مليون سنتيم بعد حصوله على قرار من المحكمة الدولية الرياضية بلوزان السويسرية لاسترجاع ديونه في أجل لا يتعدّى 30 يوما وإلاّ سيتعرضّ أهلي البرج إلى العقوبةّ على حدّ تأكيد محدّثنا.