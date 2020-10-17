أصيب طفلان يبلغان من العمر 11 و 13 سنة، مساء اليوم، بجروح بليغة اثر انفجار لغم يعود للعهد الإستعماري، بقرية أولاد عبد الله، في بلدية أولاد إبراهيم ببرج بوعريريج، حيث نقلا إلى مستشفى راس الوادي.



وقال مصدر محلي بأنه تقرر في حدود الساعة الثامنة من مساء السبت نقل أحد الضحيتين باتجاه مستشفى بني مسوس بالعاصمة، بالنظر لخطورة إصابته، بينما وضع إبن عمه تحت الرعاية الطبية بمستشفى راس الوادي.



وحسب مصادرنا فإن القنبلة برزت إلى سطح الأرض جراء عملية الحرث، بجوار مركز حراسة كان تابعا للجيش الإستعماري، بنمنطقة الخرزة، بذات القرية، القريبة من مسقط رأس الشيخ البشير الإبراهيمي. وقد باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث، فيما تنقلت السلطات المحلية لمعاينة الحالة الصحية لضحيا الاستعمار المجرم لأطفال ولودوا في الاستقلال.



