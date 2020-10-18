لم يستبعد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد اتخاذ إجراءات صحية جديدة في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في الأيام المقبلة.

وقال الوزير في تصريحات للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن ارتفاع الحالات فوق 200 إصابة مجددا غير مقلق حاليا ولا يعني أن الجزائر تمر بموجة ثانية للفيروس.

غير أن الوزير أبدى تذمرا من حالة التراخي المسجلة مؤخرا، داعيا المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، ومحذرا من اتخاذ إجراءات صحية جديدة في حال تدهور الوضعية الوبائية.