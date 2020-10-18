أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوصفه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، في هفوة كان يسخر من مثلها عندما يرتكبها منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

ووصف ترامب نظيره ماكرون بأنه "رئيس الوزراء" الفرنسي.

وكان ترامب يتحدث عن اتفاق التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، ثم ذكر اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد انتخابه في عام 2016. وقال المرشح الجمهوري: "أتعلمون ما الذي أوقفته أيضا؟ اتفاق باريس حول البيئة"، وأضاف: "أحب رئيس الوزراء ماكرون كثيرا، لكن سألته كيف يسير العمل بالاتفاق؟ لا يسير بشكل جيد".

وكانت العلاقات بين ماكرون وترامب جيدة بعيد انتخاب الأول رئيسا، لكنها تدهورت بشكل كبير بعد ذلك.