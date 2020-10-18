أكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم استعداده لمساعدة الأندية ودعمها لتشريف الجزائر خلال المنافسات القارية.

الموقع الرسمي لـ"الفاف" أفاد بانعقاد اجتماعيين تنسقيين رفقة ممثلين عن وفاق سطيف وشبيبة القبائل وذلك من أجل مناقشة طلبات الحصول على تراخيص الاتحاد الافريقي للعبة لموسم 2020/2021.

المصدر ذاته قال بأن الجلسة الأولى خصصت لنادي "الكناري" الذي ناب عنه المدير العام للفريق نسيم بن عبد الرحمان رفقة الأمين العام عبد الغني عواد والمدير الفني محمد يونسي، فيما مثل وفاق سطيف كل من رئيس مجلس الادارة عز الدين أعراب ونبيل منية المدير القانوني للنادي.

الاجتماع تطرقت فيه جميع الأطراف الى جميع الشروط والمقترحات المتعلقة بالمشاركة الجزائرية قاريا خصوصا الملاعب التي ستحتضن مباريات دور المجموعات، والتي قدمت من أجلها كافة الضمانات المتعلقة باحترام دفتر الشروط واستقبال المنافسين وهيئة التحكيم في أفضل الظروف.