أعلنت القنصلية العامة للجزائر بنيويورك عن استئناف خدماتها القنصلية عن طريق أخد مواعيد وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت القنصلية، اليوم الأحد، في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "أنه تماشيا مع الإجراءات والإرشادات التي قدمها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) والسلطات الصحية لولاية نيويورك للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، تعلم القنصلية المواطنين المقيمين بدائرتها القنصلية (44 ولاية)، عن استئناف خدماتها وذلك ابتداء من تاريخ 20 أكتوبر 2020".

وأضاف المصدر ذاته، أنه يجب على المواطنين القادمين إلى المركز القنصلي لغرض الحصول على الخدمة القنصلية التقيد بإجراءات، حيث لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى المركز القنصلي بدون موعد مؤكد، مع وجوب إحضار جميع الوثائق المطلوبة وملئ النماذج مسبقا لكل خدمة قنصلية مطلوبة.

كما أكد بيان القنصلية أنه يمنع دخول أي شخص غير معني بالخدمة مباشرة بما في ذلك المرافقين، الأطفال، أو أفراد العائلة، الأطفال الأقل من 12 سنة، غير ملزمين بالحضور الشخصي عند طلب جواز أو تجديد جواز السفر البيوميتري، ارتداء القناع واحترام التباعد الاجتماعي إلزاميين، كما أن رخص الدخول تبقى معلقة لإشعار آخر.

فيما يخص طلبات التأشيرة، كشف البيان أنه في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي طلب التأشيرة، يمكن إرسال الملف عن طريق البريد فقط.