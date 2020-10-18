يواصل مدرب نادي سانت اتيان الفرنسي كلود بويال استبعاده للدولي الجزائري الأسبق رياض بودبوز من تشكيلة النادي , واستدعى بويال 22 لاعبا تحسبا لمواجهة نادي نيس عشية اليوم.

وسائل اعلام فرنسية أكدت بأن تجاهل بويال للعديد من الأسماء بما فيهم التونسي وهيب الخزري هي رسالة مشفرة اليهم.

المصادر ذاتها أوضحت أن المدرب صرح في وقت سابق بأن اللاعبين الذين قرروا البقاء مع النادي يعرفون على أي أساس قرروا المواصلة لكن ذلك لن يتم على حساب ما يريد وضعه النادي, لكن لا يوجد شيء ثابت حسبه