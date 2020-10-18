أكدت رئاسة الجمهورية تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا اليوم الأحد إلى موعد لاحق.

وجاء في بيان الرئاسة " تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، الذي كان من المزمع انعقاده اليوم بتقنية التواصل المرئي، نظرا للرزنامة المكثفة لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا الحكومة، بالإضافة إلى أسباب تقنية".

وكان الاجتماع، الذي تم تأجيله، سيدرس عدد من الملفات ذات الصلة بتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والبرامج المتعلقة بمختلف الشعب الفلاحية ذات الأولوية في المناطق الصحراوية والعقار الصناعي وآفاق بعث وتطوير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب عروض حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وتحسين تدفق الانترنت، حسب ما جاء في بيان الرئاسة أمس السبت.