يواصل المنتخب الوطني للريشة الطائة تحضيراته بأعالي منصطقة سرايدي بعد المعسكر الاعدادي الأول الذي خاضه في أعالي تيكجدة.

الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة نشر صورا للتدريبات الجماعية للعناصر الوطنية و التي أكد بأنها تجري وفق برتوكول صحي صارم من أجل الحفاظ على صحة اللاعبين.

من جهته الفريق الوطني للمصارعة يتواجد هو الآخر بولاية عنابة في تربص مغلق بمركز تجمع رياضيي النخبة بسرايدي التابع للمركز الوطني للرياضة والتسلية بتيكجدة.

استعدادات تدخل ضمن التحضيرات للاستحقاقات الرياضية القادمة