عرفت قائمة العشرين لاعبا التي كشف عنها مدرب نادي نيس افرنسي باترييك فييرا عن تواجد اسم الدولي الجزائري هشام بوداوي ضمن المعنيين بالمواجهة المنتظرة عشية اليوم ضد سانت اتيان

الدولي الفرنسي الأسبق صرح في وقت سابق بأن خريج أكاديمة بارادو جاهزا للمنافسة رفقة متوسط الميدان دانيلو.

وكان بوداوي قد تعرض لاصابة على مستوى الركبة أبعدته عن زملائه منذ مطلع أوت الماضي, فيما يتواصل غياب زميله ومواطنه يوسف عطال الذي بداعي الاصابة الأخيرة على مستوى الفخذ، خلال مشاركته في الجولة الرابعة من الليغ1، أمام باريس سان جيرمان.