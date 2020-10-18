نشرت وزارة الدفاع الوطني على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" شروط التجنيد في مؤسسات التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي.

وتم تحديد شروط التجنيد المباشر للطلبة الضباط العاملين من بين الحائزين على بكالوريا 2020. حيث يشترط على الطلبة حمل الجنسية الجزائرية، وشهادة البكالوريا للسنة الجارية بتقدير قريب من الجيد ومعدل لا يقل عن 12/20.

بالإضافة إلى اشتراط النجاح في مسابقة القبول، والتمتع باللياقة البدنية. كما تم تحديد سن المترشحين من 18 سنة إلى 21 سنة على الأكثر.