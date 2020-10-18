نشرت النيابة العامة، اليوم الأحد، صورة لمتهم بانتحال صفة إطار سامي في الجيش، مطالبة كل من وقع ضحية له إلى التقرب من محكمة سيدي امحمد.

وجاء في بيان لأمن ولاية الجزائر تلقت "الخبر نسخة منه "بعد الاطلاع على القضية المتابع فيها المتهم بوبكر نبيل عن قضية انتحال صفة إطار سامي في الجيش، النصب والاحتيال .. وجه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، نداء إلى كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم بوبكر نبيل بصفته شاهد أو ضحية للتقرب من محكمة سيدي امحمد من أجل تقييد شكواه".