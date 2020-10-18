سيشرع الديوان الوطني لتغذية الأنعام و تربية الدواجن (أوناب) في تسويق بشكل تدريجي حوالي 48 ألف طن من مخزون الدجاج على المستوى الوطني وذلك ابتداء من الاثنين بهدف كسر الأسعار قبيل حلول المولد النبوي الشريف.

وأوضح الرئيس المدير العام للديوان محمد بطراوي، اليوم الاحد، أن هذه العملية التي ستنطلق هذا الاثنين ستتواصل بصفة تدريجية على مستوى ولايات الوطن بسعر 250 دينار للكيلوغرام الواحد.

وأكد ذات المسؤول أن تسويق هذه المخزونات من الدجاج من شأنه أن يقطع الطريق أمام أي محاولة للمضاربة ورفع الأسعار قبل أسبوع من حلول المولد النبوي الشريف حيث عادة ما يرتفع الطلب على اللحوم البيضاء خلال هذه المناسبة.

و تأتي هذه العملية بعد أن شهدت أسعار الدواجن "ارتفاعا محسوسا في الآونة الأخيرة لتصل 360 دج للكيلوغرام" يضيف بطراوي. وحسبه، تم تخصيص 49 نقطة تسويق معتمدة موزعة على مستوى 23 ولاية بما فيها الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وعنابة وقسنطينة وتلمسان ومستغانم وسيدي بلعباس.

كما تم وضع نقاط بيع في عدة ولايات عبر الجنوب الكبير على غرار أدرار وإليزي وغرداية والمنيعة، يبرز بطراوي.