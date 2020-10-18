حجزت مصالح الشرطة بالأمن الحضري 1 في وهران أمس في عمليتين متفرقتين، 1 كيلوغرام من الكيف المعالج و 510 أقراص مهلوسة إضافة إلى 28 ألف دينار من عائدات الترويج في وقت أوقفت فيه 3 أشخاص لتورطهم في الحيازة والمتاجرة في المخدرات.

وتم توقيف أحد مروجي المخدرات بالقرب من مقر سكناه وبحوزته مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار، وبعد تفتيش مسكنه عثر المحققون على كيلوغرام من الكيف المعالج مخبأة داخل غرفة نومه فضلا عن 14000 دينار.

كما ألقي القبض على شخصين آخرين يروجان المؤثرات العقلية وبحوزتهما 510 أقراص مهلوسة من نوع "بريغابلين" ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 10 آلاف دينار إضافة إلى سلاح أبيض من نوع "أوكابي". وتم تحرير ملف قضائي ضد الموقوفين في العمليتين سيحالون بموجبه أمام العدالة.