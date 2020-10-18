قالت وسائل اعلام تونسية أن لاعب الترجي التونسي عبد الرحمان مزيان بات خارج حسابات المدرب معين الشعباني , الذي لم يعول عليه خلال الثلاث لقاءات الأخيرة التي خاضها نادي باب السويقة الموسم الماضي بالرغم من الحاجة لخدماته.

جريدة " الشروق التونسية " أكدت بأن هناك أكثر من لاعب في الفريق لاتزال وضعيته معلقة وتنتظر القرار الذي سيتخذه رئيس الفريق حمدي المدب بعد التشاور مع الاطار الفني سواء بمواصلتهم اللعب مع الفريق خلال الموسم القادم أو تسريحهم في صورة الايفواري ابراهيما واتارا وفادي بن شوق.

من جهة أخرى أشار المصدر ذاته الى أن المتعافين من فيروس كورونا في صورة الدولي الجزائري الياس شتي سيخضعون للفحص الطبي , خلال بداية الأسبوع لمباشرة التدريبات مع زملائهم.