نظم مترشحون أحرار في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2020، تجمعات أمام مقرات مديريات التربية، اليوم الأحد، في بعض ولايات الوطن.

وأكد المحتجون أن النقاط المتحصل عليها في الامتحان لا تعكس العمل المقدم في أوراق الإجابة الخاصة بهم، موجهين أصابع الاتهام إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ويطالب المحتجون بإعادة تصحيح أوراق البكالوريا الخاصة بهم رغم أن وزارة التربية ترفض فتح باب الطعون، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق لكشف ملابسات التصحيح وصب النقاط.

وانطلقت الدعوات للتظاهر أمام مديريات التربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام التي أعقبت إعلان النتائج.