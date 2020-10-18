يرتقب أن يتم استلام الطريق الاجتنابي لمنجم الفوسفات بمنطقة بلاد الحدبة التابعة إقليميا لبلدية بئر العاتر(120 كلم جنوب ولاية تبسة)، خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2021، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد المدير الولائي للأشغال العمومية، رشيد سالمي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح ذات المسؤول بأن إنجاز هذا الطريق الاجتنابي يهدف على وجه الخصوص "حماية الأرواح البشرية خلال أوقات عمل المنجم التي يتخللها خروج الشاحنات والآليات الكبيرة وكذا تسهيل أشغال تجسيد المشروع المندمج لاستخراج الفوسفات من منطقة بلاد الحدبة وتحويله وتصديره نحو الأسواق العالمية".

وأضاف ذات المسؤول بأن هذا الطريق الذي وصفه بـ"الاستراتيجي" سيمكن مستعملي الطريق على وجه الخصوص من تجنب موقع منجم الفوسفات وتفادي حوادث المرور. وحسب ذات المسؤول تم تخصيص غلاف مالي "هام" يعادل 1.2 مليار دج لتجسيد هذا الطريق المدعم بمنشأة فنية و ذلك على امتداد 16 كلم مفيدا بأن نسبة تقدم الأشغال به فاقت 85 بالمائة.

جدير بالذكر، أنه يجري إنجاز المشروع المندمج لاستخراج وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي بمنطقة بلاد الحدبة وتصديره للأسواق العالمية بشراكة جزائرية - صينية يمتلك فيها الطرف الجزائري 51 بالمائة.

وينتظر أن يمكن هذا المشروع المندمج الهام الذي تطلب تسخير غلاف مالي قدره 6 ملايير دولار من استحداث أزيد من 3 آلاف منصب عمل مباشر وقرابة 14 ألف منصب غير مباشر.