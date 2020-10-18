استرجعت مصالح أمن ولاية الجزائر كمية من المعدن الأصفر والمرجان ومحجوزات أخرى بعد عملية سرقة طالت منزل أحد المواطنين من قبل مشتبه فيه تمّ توقيفه.

وعالجت مصالح الأمن الحضري العاشر عين طاية التابع لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، قضية السرقة بالكسر من داخل منزل في حالة تلبس مع حمل سلاح أبيض محظور، القضية جرت وقائعها إثر نداء من قاعة الإرسال مفادها تعرّض منزل للسرقة.

وعليه تم التنقل مباشرة للمكان، بمجرد وصول قوات الشرطة تم توقيف المشتبه فيه، واسترجعت المسروقات التي تمثّلت في طاقمان من الحلي من المعدن الأصفر، ثلاثة أطقم من الأحجار الكريمة "المرجان"، أربع سلاسل حلي من المعدن الأصفر، خمسة أقراط، 11 قارورة عطر، 2 أجهزة إعلام آلي وهاتف نقال.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصّة.