تمكن فرع مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم أمس من إحباط محاولة هجرة سرية عبر البحر لـ56 شخصا من بينهم أجانب انطلاقا من شواطئ الولاية.

العملية جاءت إثر معلومة أمنية تم على إثرها إحباط أربع عمليات إبحار سري، وتوقيف 52 مهاجر سري منهم قاصرين وامرأتين و16 شخصا من جنسية تونسية، ثلاثة أشخاص من جنسية مصرية وشخص واحد من جنسية مغربية، دخلوا إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، كما تم حجز 5580 أورو.

وفي نفس السياق وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي لتنظيم الإبحار السري والذي بعد إخضاع هاتفه النقال لعملية تفتيش الكتروني بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم التعرف على المشتبه فيه الثاني وتوقيفه، بينما المشتبهين فيهما المتبقيان فتم توقيفهما غير بعيد عن محيط مدينة مستغانم.

وخلال العملية تم حجز زورق مطاطي أسود، عشر دلاء بنزين، (بمجموع 290 لتر من مادة البنزين)، مضخة هوائية، مجدافين، محرك بقوة 40 حصان. أنجزت ملفات إجراءات قضائية سيحال بموجبها سالفي الذكر أمام نيابة محكمة مستغانم.