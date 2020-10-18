

توفيت الفنانة التونسية حليمة الشيخ الشهيرة باسمها الفني "نعمة" اليوم الأحد عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع طويل مع

المرض, وفقا للصحافة التونسية.

وتعد نعمة من أشهر الفنانات التونسيات إذ يمتد مشوارها الفني لأكثر من أربعة عقود وقد اشتهرت في بلادها والعديد من البلدان العربية بأغانيها العاطفية والوطنية والاجتماعية والتي من أشهرها "مكحول أنظاره" و"صالحة أم القد طويل" و"الليلة عيد الليلة عيد" و"ما احلى أيامك يا ربيع".

ولدت الراحلة بولاية نابل (شمال شرق تونس) عام 1934 وبدأت الغناء في سن الـ11 لتعتمد بعدها كمطربة رسمية في الإذاعة الوطنية التونسية منذ عام 1958 بجانب نخبة من الفنانين التونسيين كـ "صليحة" و"علية" و"نادية حسن" وهذا بعد أن ذاع

صيتها في الحفلات العامة وأصبحت مطربة الجماهير.

وشاركت الفقيدة مع فرقة الإذاعة التونسية في حفلات خارج تونس من بينها مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966 ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969 حيث لقبت آنذاك بفنانة تونس الأولى, كما غنت في عواصم أوروبية.

وتملك الفنانة نعمة في رصيدها الغنائي حوالي 360 أغنية وقد تعاملت مع كبار الملحنين التونسيين من قبيل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي, كما لحن لها سيد مكاوي ويوسف شوقي من مصر وحسن العريبي وسلام قادري وكاظم نديم من ليبيا.