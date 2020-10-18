نظم ، مساء اليوم، عدد من المترشحين للبكالوريا، نظاميين وأحرار، مسيرة شارك فيها العشرات وجابت عدد من شوارع مدينة باتنة رافعين ومرددين شعارات ضد الجهات المسؤولة عن عمليات تصحيح أوراق البكالوريا .

وطالب المحتجون بإعادة النظر في عمليات التصحيح لأوراقهم التي حملت نقاط مفاجئة لهم خاصة في مواد تعودوا على الحصول على بنقاط مقبولة فيها، موجهين أصابع الإتهام للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وإلى اللجان المسؤولة عن التصحيح خاصة بولاية باتنة التي إعتبر عدد منهم أنها آخر الولايات التي ممكن أن تعطى لها الأهمية في إمتحان البكالوريا وتتحصل على نتائج مقبولة مقارنة بولايات أخرى التي في نظرهم منذ سنوات تحظى بإهتمام وتحيز كبيرين .