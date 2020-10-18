حجزت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة في تيبازة 10127 وحدة من المفرقعات و الألعاب النارية من مختلف الأشكال و الأحجام وأوقفت شخصين مشتبه فيهما في القضية و تقديمهما أمام نيابة محكمة القليعة .

وأشار بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة،اليوم أنه وفي في إطار المهام المنوطة بعناصر الشرطة العاملة بالميدان وخاصة في شقها المتعلق بمحاربة الجريمة وكذا بسط السكينة العامة والحفاظ على الصحة العمومية ، تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة على إثر عدة مداهمات على مستوى إقليم الاختصاص من حجز 10127 وحدة من المفرقعات و الألعاب النارية من مختلف الأشكال و الأحجام، كما تم توقيف شخصين مشتبه فيهما في القضية ،أين تم تقديمهم أمام نيابة محكمة القليعة للمحاكمة.

وأشار ذات البيان أن مصالح الأمن تبقى مجندة للحفاظ على السكينة العامة و محاربة كل أشكال الإجرام خاصة الاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية بطريقة غير شرعية.