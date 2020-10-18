تم تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن عنه اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.

و بهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر 54.402.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر 1856، فيما تماثل فيه 177 مريض للشفاء، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 38.148 حالة.