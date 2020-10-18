لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 119 آخرون بجروح في 98 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال نهاية الأسبوع الماضي، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. أوضح ذات المصدر، أن المعطيات تشير إلى أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

في هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني, دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة واحترام قانون المرور، وذكرت بوضعها تحت تصرف المواطنين, الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.