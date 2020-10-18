كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 6.287 (29)
البليدة : 4.358 (19)
وهران : 4.145 (10)
سطيف : 3.340 (00)
باتنة : 2.082 (00)
بجاية : 2.040 (20)
قسنطينة : 1.739 (06)
عنابة: 1.527 (00)
تيبازة : 1.492 (04)
تيزي وزو : 1.442 (19)
تلمسان : 1.389 (02)
جيجل : 1.377 (42)
المسيلة : 1.368 (00)
البويرة : 1.355 (03)
بسكرة : 1.341 (07)
ورقلة : 1.318 (03)
الجلفة : 1.208 (00)
بومرداس : 1.168 (13)
الوادي : 1.115 (00)
تبسة : 1.036 (05)
تيارت : 956 (00)
المدية : 822 (00)
مستغانم : 782 (02)
عين الدفلى : 777 (00)
أم البواقي : 753 (00)
عين تموشنت : 703 (00)
الأغواط : 699 (00)
سكيكدة : 696 (00)
أدرار : 659 (00)
خنشلة : 613 (00)
قالمة : 550 (00)
سوق أهراس : 477 (07)
ميلة : 460 (02)
غرداية : 440 (00)
تيسمسيلت : 435 (00)
سيدي بلعباس :423 (00)
برج بوعريريج : 422 (00)
بشار : 348 (00)
الطارف : 347 (06)
مـعـسـكـر :336 (00)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 240 (00)
البيض : 232 (00)
غليزان : 223 (00)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 139 (00)
سعيدة : 72 (00)