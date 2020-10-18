تم تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 6.287 (29)

البليدة : 4.358 (19)

وهران : 4.145 (10)

سطيف : 3.340 (00)

باتنة : 2.082 (00)

بجاية : 2.040 (20)

قسنطينة : 1.739 (06)

عنابة: 1.527 (00)

تيبازة : 1.492 (04)

تيزي وزو : 1.442 (19)

تلمسان : 1.389 (02)

جيجل : 1.377 (42)

المسيلة : 1.368 (00)

البويرة : 1.355 (03)

بسكرة : 1.341 (07)

ورقلة : 1.318 (03)

الجلفة : 1.208 (00)

بومرداس : 1.168 (13)

الوادي : 1.115 (00)

تبسة : 1.036 (05)

تيارت : 956 (00)

المدية : 822 (00)

مستغانم : 782 (02)

عين الدفلى : 777 (00)

أم البواقي : 753 (00)

عين تموشنت : 703 (00)

الأغواط : 699 (00)

سكيكدة : 696 (00)

أدرار : 659 (00)

خنشلة : 613 (00)

قالمة : 550 (00)

سوق أهراس : 477 (07)

ميلة : 460 (02)

غرداية : 440 (00)

تيسمسيلت : 435 (00)

سيدي بلعباس :423 (00)

برج بوعريريج : 422 (00)

بشار : 348 (00)

الطارف : 347 (06)

مـعـسـكـر :336 (00)

نعامة : 264 (00)

الشلف : 240 (00)

البيض : 232 (00)

غليزان : 223 (00)

تندوف : 205 (00)

تمنراست : 202 (00)

إليزي : 139 (00)

سعيدة : 72 (00)