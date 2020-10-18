كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
18 أكتوبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر : 6.287     (29)

البليدة : 4.358       (19)

وهران : 4.145      (10)

سطيف : 3.340     (00)

باتنة : 2.082         (00)

بجاية : 2.040       (20)

قسنطينة : 1.739    (06)

عنابة: 1.527        (00)

تيبازة : 1.492       (04)

تيزي وزو : 1.442     (19)

تلمسان : 1.389       (02)

جيجل : 1.377      (42)

المسيلة : 1.368     (00)

البويرة : 1.355      (03)

بسكرة : 1.341     (07)

ورقلة : 1.318      (03)

الجلفة : 1.208     (00)

بومرداس : 1.168     (13)

الوادي : 1.115     (00)

تبسة : 1.036       (05)

تيارت : 956       (00)

المدية : 822       (00)

مستغانم : 782      (02)

عين الدفلى : 777    (00)

أم البواقي : 753     (00)

عين تموشنت : 703    (00)

الأغواط : 699        (00)

سكيكدة : 696        (00)

أدرار : 659         (00)

خنشلة : 613         (00)

قالمة : 550        (00)

سوق أهراس : 477      (07)

ميلة : 460      (02)

غرداية : 440     (00)

تيسمسيلت : 435     (00)

سيدي بلعباس :423      (00)

برج بوعريريج : 422     (00)

بشار : 348    (00)

الطارف : 347     (06)

مـعـسـكـر :336      (00)

نعامة : 264      (00)

الشلف : 240     (00)

البيض : 232     (00)

غليزان : 223     (00)

تندوف : 205      (00)

تمنراست : 202    (00)

إليزي : 139    (00)

سعيدة : 72    (00)

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