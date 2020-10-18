شهد، اليوم، مقرا مديرية التربية لولاية خنشلة والولاية إقدام العشرات من الناجحين في شهادة البكالوريا في وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق إجابتهم لكون المعدلات التي تحصلوا عليها ليست مطابقة تماما لمسارهم الدراسي لكونهم تلاميذ نجباء، أين طالب هؤلاء من مدير الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات إعادة تصحيح أوراق إجاباتهم، وأنهم سيتحملون تبعات أي قرار ينجر على أن معدلاتهم حقيقية.

و أضاف التلاميذ الغاضبون أنهم سيصعدون الاحتجاج إذا لم يلب مطلبهم ، مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل قصد تمكينهم من تقديم الطعون في عملية التصحيح التي لم تكن حقيقية بدليل أن إجاباتهم التي صححها أساتذتهم يستحقون عليها علامات مرتفعة ، مضيفين أنهم كانوا يأملون أن يتخصصوا في تخصصات تستحق معدلات كبيرة غلا أنهم تفاجأوا بمعدلات لا تسمح لهم بذلك.