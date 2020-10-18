توفي عامل يبلغ من العمر 36 سنة، جراء سقوطه في حدود الثانية والربع من زوال اليوم ،من الطابق الرابع لعمارة في طور الإنجاز بورشة مشروع 400 سكن تابعة لعدل بحي الزبرة في قصر البخاري جنوبي المدية.

الضحية المنحدر من بلدية سانق المجاورة ، و الذي لم يمر على زواجه سوى أربعة أشهر حسب مقربين منه، لفظ أنفاسه على الفور متأثرا بكدمات بليغة .

وقد أحيلت جثته على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قصر البخاري، فيما تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة إقليميا للتعرف على حيثيات الحادث.