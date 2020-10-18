عاد ستة لاعبين الى تدريبات فريق شبيبة القبائل قبل 48 ساعة من التحاق بقية العناصر بسبب "نقص طفيف في اللياقة البدنية"، قبل الاندماج مع بقية المجموعة لمواصلة التحضيرات، حسب ما كشفت عنه إدارة النادي المنتمي الى الرابطة الاولى لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بكل من عزيز بن عبدي، يوبا عقيب، قدور شريف شاكر، بلال تيزي بوعلي، أسامة دعيبش و أسامة دراجي، الذين يتبعون برنامجا خاصا بملعب "أول نوفمبر" بتيزي وزو، بغية "استعادة الجاهزية".

أما بالنسبة لبقية العناصر التي "تبدو انها في لياقة بدنية مرضية" عقب انتهاء التربص المغلق بآقبو (بجاية)، فإن عودتها الى التحضيرات ستكون مساء غد الاثنين.

وفيما يتعلق بمعسكر آقبو، الذي تخللته ثلاث مباريات ودية أمام جمعية الأمن الوطني ونجم مقرة و أولمبي المدية، فقد عبر المدرب يامن الزلفاني عن "رضاه" عن المردود المقدم، مضيفا أن "شبان النادي الذين شاركوا مع الأكابر استفادوا كثيرا".