فاز ارسين تتار في شكل مفاجئ الأحد في وجه "الرئيس" المنتهية ولايته مصطفى اكينجي، ليصير بذلك المرشح المدعوم من تركيا والمؤيدا لحل الدولتين، زعيماً جديداً لشمال قبرص.



وكان تتار القومي يشغل منصب "رئيس وزراء" جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة أحادياً في الجزيرة المتوسطية المنقسمة.



وحاز الأحد نسبة 51,69% من الاصوات، مخالفاً التوقعات التي رجّحت فوز منافسه.



ووصل تتار إلى السلطة عقب انهيار تحالف حكومي عام 2019، وهو يحظى بدعم تركيا، الدولة الوحيدة التي تعترف ب"جمهورية الشمال".



وكان إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برفقته قبل أيام من الجولة الأولى، فتح جزء من مدينة فاروشا المقفرة، قد أثار ردود فعل حادة.