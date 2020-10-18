قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود كاف لسد احتياجاتها من الغاز لأعوام عديدة, مضيفا " أن بلاده ستسخر اكتشافاتها منه لتعزيز رخاء وتنمية مواطنيها".



وقال أردوغان في كلمة له نشرت اليوم الاحد، إن سفينة الفاتح التركية ستباشر اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل أعمال التنقيب في المنطقة نفسها.



وكان الرئيس التركي، أعلن أمس، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة /تونا ـ 1/ حقل صقاريا إلى 405 مليارات متر مكعب.



وتعادل قيمة احتياطي الغاز المكتشف بالحقل المذكور نحو 85 إلى 90 مليار ليرة تركية /10.7 الى 11.3 مليار دولار.



و سيتيح لتركيا تلبية احتياجاتها المنزلية من الغاز الطبيعي محليا لمدة 25 عاما، وتلبية كامل احتياجاتها منه لمدة 8 سنوات.



يذكر أن تركيا تستهلك نحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.