أفادت مصادر محلية ببومرداس اليوم ان هناك ثلاثة قوارب للحراقة انطلقت من شاطئ الساحل بعاصمة الولاية بومرداس باتجاه سواحل اسبانيا.



وحسب ماعلمناه فان قوارب الحراقة تضم حوالي 40 شاب استغلوا فرصة هدوء البحر للمغامرة ودخلوا عبر شاطئ الساحل في غياب أية حراسة على مستوى الساحل، وتستغرق الرحلة حوالي 30 ساعة للوصول الى ساحل بالما ديمايوركا وايبيزا باسبانيا.



وحسب ماعلمناه فان منطقة الساحة والتشينة بعاصمة الولاية أصبحت نقطة جديدة للحراقة وحسب مصادرنا فان كل الحراقة هم شباب.