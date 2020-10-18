لقي اليوم شخص يبلغ من العمر 66سنة حتفه في حادث انحراف وانقلاب سيارة عبر الطريق الولائي الرابط بين بلديتي الاخضرية وبلدية معالة غرب مقر ولاية البويرة .



وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية" تدخلت الوحدة الثانوية الاخضرية اليوم على الساعة 10سا15د من اجل حادث انحراف و انقلاب سيارة في منحدر بقرية اولاد بشالي بلدية معالة الحادث خلف ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 66 سنة متوفي في عين المكان تم تحويله من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الاخضرية .